Sexdukker framstilt som barn stanset i tollen

Dukkene er bestilt av menn i alderen 18 til 60 år bosatt ulike steder i landet, melder NRK, som først skrev om saken.

Noen av mottakerne er tidligere domfelt for seksuallovbrudd, flere har tilgang til barn via jobb eller familie, og flere har hittil vært ukjente for politiet for lignende forhold, skriver Kripos i en pressemelding.

Dukkene er rundt en meter lange, og noen av dukkene har hatt barneklær på. Kripos vurderer at det å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dukkene, har en seksuell tiltrekning til barn.

Kripos opplyser at barna er beskyttet gjennom straffelovens paragraf 311: "Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn". Kripos opplyser at de vil følge nøye med på hvordan dette blir vurdert av domstolen.

Risiko

Kripos mener at de som bestiller slike dukker kan ha begått overgrep mot barn tidligere, eller at de kan utgjøre en risiko for å begå overgrep mot barn i fremtiden. Det er derfor svært viktig at disse personene oppdages, skriver Kripos.

Tolletaten oppdaget at nordmenn bestilte og importerte sexdukker framstilt som svært naturtro barn første gang i 2016, og ser at importen av sexdukker utformet som barn øker. Etaten valgte på eget initiativ å anmelde disse sakene.

Leder av Voldtektsseksjonen i Kripos, Ann Kristin Grosberghaugen, sier politiet er helt avhengige av et godt samarbeid med offentlige og private aktører for å hindre at barn blir utsatt for overgrep.

Varetektsfengslet

Sør-Vest politidistrikt opplyser til NRK at de har fire saker til behandling. En person er varetektsfengslet i to uker, mistenkt for oppbevaring av overgrepsmateriale.

Materialet fant politiet etter en ransaking hos vedkommende etter mistanke om at han hadde innført en sexdukke utformet som et barn.

Mannens forsvarer sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

(©NTB)