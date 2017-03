En død og en alvorlig skadd i to alpinulykker i Bodø

– Det er snakk om to separate ulykker. En mann i 20-årene fikk alvorlige skader i en utforkjøring, mens mannen i 30-årene ble erklært død på stedet. Han kjørte inn i et tre, sier jourhavende politiadvokat Trond Lakselvhaug i Bodø-politiet til NTB.

Utforkjøringen som resulterte i alvorlige skader, fant sted rundt 11.30 lørdag, mens dødsulykken skjedde en drøy time senere.

Alpinanlegget ble stengt etter ulykkene. Politiet ble værende igjen på stedet etter at de to involverte var fraktet bort, for å gjøre undersøkelser og avhøre vitner. Lakselvhaug understreker at det ikke er grunn til å mistenke brudd på sikkerhetsbestemmelsene ved Vestvatn alpinanlegg i Misvær eller at hendelsene var noe annet enn ulykker.

Begge mennene var lokale og bodde i Bodø kommune.

Mannen i 20-årene ble først fraktet til Nordlandssykehuset med Sea King redningshelikopter.

– Vi har fått inn en mann, der tilstanden er stabil. Mannen blir overført til Universitetssykehuset i Nord-Norge så fort det er mulig, opplyser Børre Arntzen ved Nordlandssykehuset.

Vestvatn alpinanlegg ligger sør i Bodø kommune, omtrent 75 kilometers kjøring fra kommunesenteret.

(©NTB)