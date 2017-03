Tenåringer pågrepet under nattebesøk på Ikea

Sør-Vest politidistrikt skriver på Twitter at de fikk melding fra flere om de uvedkommende 19-åringene, som strømmet oppholdet på Facebook.

Ungdommer som overnatter på Ikea, har det siste året blitt en trend varehuset selv setter liten pris på.

–Vi håper det skal avta. Vi ser ikke hva som er morsomt med det de gjør, har presseansvarlig Jakob Holmström ved Ikea tidligere sagt til det svenske nyhetsbyrået TT.

Det hele startet med to belgiske gutter som i fjor sommer ble på Ikea natten over og dokumenterte oppholdet med en video på YouTube, som har hatt over 2,5 millioner visninger. I midten av oktober opplyste svensk politi at det er registrert 1.300 lignende hendelser på Ikea verden over.

Ikea har ved noen tilfeller på eget initiativ invitert kunder til å ligge over i varehuset, én av gangene i Oslo i 2007.

