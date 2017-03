Sandberg vil doble fangsten av vågehval

–Innenfor retten har vi full mulighet til å øke kvoten. Men vi må balansere det for at det ikke skal bli stor aktivitet i notet og for ikke å skape unødige konflikter, sier han til NRK.

Årets kvote er på tusen dyr, og de fem siste årene har spekk og kjøtt blitt solgt på dispensasjon til Japan. Nesten alle land forbyr import av hvalkjøtt, og det er kun Norge og Japan i tillegg til Island som driver hvalfangst.

Norge fanget 594 dyr i 2013, 736 i 2014 og 660 i 2015. I fjor var kvoten på 880 hvaler, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet.

(©NTB)