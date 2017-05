Fem til sykehus etter kollisjon mellom bil og sykkelfølge i Ås

Leder for sykkelklubben de 14 var en del av, Oscar Kleven, sier til NRK at de var på treningstur og syklet forbi gjenvinningsstasjonen på Bølstad da ulykken skjedde.

–En bilist skulle inn på gjenbruksstasjonen og har ikke sett dem. Bilisten har krysset veien, og gruppa har kjørt rett inn i bilen, utdyper han.

Videre opplyser han at syklistene ikke hadde maks fart da de kolliderte med bilen. De kjørte over en kul i en utforbakke og skal ha avpasset farten etter det. En av syklistene sier til Aftenposten at alle 14 gikk i asfalten, og at det var de fremste som ble hardest rammet.

Til VG forteller Kleven at de fem som ble sendt til sykehus har varierende skader.

–De er veldig preget av dette. Av en gruppe på 14 er fem på sykehus med ulikt skadeomfang. Fra skrubbsår til forslått, og en har fått slag i hodet. Men alle var ved bevissthet da de ble fraktet bort, sier han til avisen.

Follo-politiet meldte om ulykken ved 19.30-tiden. Politiet undersøker nå på stedet, men opplyser at de foreløpig ikke har oversikt over hendelsesforløpet.

