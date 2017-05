48 millioner til skredtiltak på Svalbard

Det opplyser justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til TV 2.

– Det vi nå bevilger, er 20 millioner kroner til å gå i gang denne sommeren med første fase av skredsikring av Longyearbyen. Det betyr at man kan få en større trygghet i denne boligmassen som nå har vært utsatt, sier Søviknes.

– Gladnyhet

Regjeringen starter prosjektet allerede nå, og man går i gang allerede i sommer. I tillegg gis altså 28 millioner kroner til Statsbygg, penger som er øremerket grunnundersøkelser og prosjektering av nye boliger. Ifølge Nordlys er det meldt inn et behov på inntil 100 boliger som erstatning for dem som ikke kan benyttes i dag.

– Med om lag 100 boliger, så leverer vi det vi skal, sier Sanner.

Ifølge Nordlys vil regjeringen prioritere området ved de såkalte spisshusene som ble rammet av skredkatastrofen i 2015, med snøskjermer og støtteforbygninger.

I Longyearbyen er man strålende fornøyd med lovnaden fra de tre statsrådene.

– Det er helt fantastisk at regjeringen har tatt signalene fra oss lokalt. Vi trenger skredsikring, vi trenger nye boliger, vi trenger at innbyggerne i Longyearbyen bor og lever trygt. Dette er en gladnyhet for Longyearbyen og vi er veldig glad for at regjeringen tar dette på alvor, sier Erik Berger (V), nestleder i Longyearbyen lokalstyre.

To døde i 2015

Det var på formiddagen 19. desember 2015 at det gikk et stort snøskred fra fjellet Sukkertoppen i Longyearbyen. En 42 år gammel mann døde i selve skredet, mens en to år gammel jente døde dagen etter på sykehus. Siden 2012 har tre andre personer omkommet i skred på Svalbard. Alle har vært snøscooterførere.

Totalt ti hus ble ødelagt i skredet i 2015, og i alt befant det seg 24 personer i husene. Til sammen ble 181 personer evakuert.

Etter skredet nedla Sysselmannen ferdselsforbud i området og gjorde det straffbart å bryte dette. I ettertid har Longyearbyen fått daglig varsling om snøskredfare i området.

I februar gikk det et nytt skred fra Sukkertoppen som rammet seks hus like nedenfor. Hele 211 innbyggere i 75 husstander ble evakuert og opp mot 70 personer må finne seg et nytt sted å bo etter denne og skredkatastrofen for halvannet år siden.

– Tøffe år

Lokalbefolkningen håper nå at de snart skal slippe å leve i frykt for at nye snømasser skal feie ned over bebygde områder.

– Svalbardsamfunnet har hatt noen tøffe år. Det er viktig at vi som storsamfunn stiller opp for Svalbard, som har en sentral betydning for Norge. Vi ivaretar dette nå, vi følger opp og leverer på det som er helt nødvendig for å ivareta svalbardsamfunnet på en god måte, sier Amundsen.

(©NTB)