Frp stuper – Venstre ute av Tinget

På aprilmålingen som Norstat har laget for Vårt Land, får Frp 11,7 prosents oppslutning, dagen før partiets landsmøte braker løs på Gardermoen.

– Det er ikke noen hemmelighet at vi politikere liker gode tall bedre enn svake. Vi må bli enda tydeligere i politikken vår og sørge for at vi er synlige i det politiske bildet, sier parlamentarisk leder Harald T. Nesvik til avisen.

Venstre sliter fryktelig tungt og faller 0,6 prosentpoeng til en oppslutning på magre 2,1 prosent. Det ville gitt null stortingsrepresentanter.

Samtidig viser målingen at Høyre sanker mange nye velgere. Erna Solbergs parti går fram solide 3,7 prosentpoeng til 24,3 prosent. Samtidig øker Arbeiderpartiet oppslutningen med 1,8 prosentpoeng til 32,6, og befester dermed posisjonen som landets klart største parti. Senterpartiet faller 1,5 prosentpoeng til 12,8 prosent.

Dersom denne målingen hadde vært valgresultat ville Ap fått 62 og Sp 23 mandater på Stortinget, og de to partiene ville dermed sikret flertall sammen. De borgerlige ville fått 73 stortingsplasser.

For de øvrige partiene viser målingen følgende tall: SV 4,5 (-0,5), KrF 4,3 (-0,2), Rødt 3,3 (+0,8), MDG 3,0 (+0,5), andre 1,4 (+0,1).

