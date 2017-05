Sandberg vurderer innreisenekt for hatpredikanter

– Vi kan ikke være naive i møte med disse mørke kreftene som ønsker oss alt vondt, skriver Sandberg, fungerende innvandrings- og integreringsminister, i en epost til avisen.

Han har merket seg at danske myndigheter denne uken har innført innreiseforbud for seks religiøse forkynnere som betegnes som ‘hatpredikanter’. Årsaken til innreiseforbudet er hensynet til offentlig orden, opplyste det danske utlendings- og integrasjonsdepartementet i en pressemelding tirsdag.

– Vi må ta på alvor at det kommer folk hit som ønsker å radikalisere folk som er her, og som benytter seg av vårt frie samfunn til å preke hat mot våre verdier. Det må kunne forventes at man legger til grunn et minimum av norske og vestlige verdier til grunn, også for religiøse samfunn i Norge, skriver Sandberg.

Temaet ble aktualisert i fjor etter at den salafistiske organisasjonen Islam Net inviterte flere omstridte predikanter til sin årlige konferanse. Departementet varslet da at de vil gjennomgå regelverket rundt oppholdstillatelse for imamer, religiøse ledere og predikanter. Etter dette har Islam Net sluttet å offentliggjøre navnene på predikantene de inviterer til sine konferanser.

I regjeringens asyl- og integreringsforlik fra 2015, samlet stortingsflertallet seg om en formulering der det fremgikk at religiøse ledere som «svekker integreringen» ikke bør få innvilget oppholdstillatelse.

