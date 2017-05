Hagen med krav om hijabforbud og troskapsløfte 

– Etter Stockholm-terroren nylig og forsøket på en bombe i Oslo synes jeg igjen vi skal vise vei og kreve at man skal avlegge en lojalitets-ed til Norge, sa Hagen i et innlegg under Frp-landsmøtet på Gardermoen lørdag.

Han viste til troskapsløftet som avlegges i USA og slo fast at en norsk lojalitets-ed må omfatte en aksept for verdier som religionsfrihet, demokratisk styreform, likestilling og ytringsfrihet.

– Ytringsfrihet innebærer også at man aksepterer at det ikke skal være ulovlig å lage tegninger av religiøse symboler eller ledere, sa Hagen til applaus fra landsmøtesalen.

Hagen, som tidligere på dagen var blitt møtt med bursdagssang fra et samlet landsmøte på 73-årsdagen sin, tok også opp resolusjonsforslaget fra Oslo Frp om hijabforbud for alle under 18 år i skolen. Han hevder at hodeplagget rett ut sagt er et islamistisk symbol.

– Nå må det bli slutt på at foreldre kan pådytte unge jenter det religiøse og islamistiske symbolet hijab. Det må vi spare barna for, sa han.

Hijabforbud i grunnskolen er i dag gjeldende Frp-politikk og det er foreløpig uklart om resolusjonsforslaget blir realitetsbehandlet.

Den tidligere Frp-lederen er også engasjert i pensjonistenes kamp for å få tilbake utbetalingsmeldinger i papir etter at disse nå er blitt digitale.

– La pensjonistene som vil det få slippen tilbake. Det er en liten sak, men det er ingen grunn til at Pensjonistforbudet før valget skal få skremme 200.000 velgere over til de rødgrønne fordi vi skal spare stakkars 30 millioner, sa Hagen.

