Fortsatt slukningsarbeid etter brann i sponplatefabrikk i Orkanger 

Politiet har hatt vakthold på stedet gjennom natt til søndag mens brannvesenet har fortsatt arbeidet.

–Det er små branner som blusser opp hele tiden, så brannvesenet driver med etterslukking. Vi starter opp med tekniske undersøkelser så snart det blir mulig, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt til NTB rundt klokka 4.40 natt til søndag.

Da brannvesenet endelig hadde kontroll over flammene i 19-tiden lørdag kveld, hadde det gått fire og en halv time siden brannen startet.

–Det er fortsatt uavklart hva som er årsaken til til brannen. Det må etterforskningen vise, sier Volden.

Kjemikalier og gass

Sponplatefabrikken ligger på industriområdet Grønøra på Orkanger. Det var tre personer inne i bygningen da brannen brøt ut. Alle ble tatt hånd om av helsepersonell, og skal ikke være alvorlig skadd, sier politiets innsatsleder på stedet, Solveig Eide, til Adresseavisen.

Samtidig ble 54 beboere evakuert fra et boligområde i nærområdet, og tatt hånd om på Bårdshaug Herregård.

En sikkerhetssone på 200 meter ble opprettet rundt anlegget fordi det var beholdere med kjemikalier og gass i bygget, forteller operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund til NTB. Denne sonen ble halvert senere lørdag kveld. I 4.40-tiden søndag var eksplosjonsfaren over, ifølge politiet.

Giftig røyk

Det er flere selskaper som holder til i samme bygning. Brannvesenet jobbet derfor også med å avklare hvem som oppbevarer hva og hvor, forteller brannmester Geir Haugdahl til Adresseavisen.

Brannvesenet opplyser at røyk fra brannen kan være giftig, og ba derfor folk lukke vinduer og holde avstand.

Politiet meldte om brannen klokka 14.30. Et vitne fortalte til avisen at brannen virket eksplosjonsartet, og at det ble hørt smell på brannstedet.

