Mann med øks i Stavanger ble pågrepet i mars

Politiet uttalte etter hendelsen at mannen er kjent for dem fra tidligere. Nå bekreftes det at 29-åringen er den samme som ble pågrepet for bæring av øks på Eiganes gravlund i mars, skriver Stavanger Aftenblad.

Lørdag fikk politiet meldinger om en person i Stavanger sentrum med en våpenlignende gjenstand i hånden.

– Mannen begynte da å gå mot politiet og ble anropt av politiet på stedet. På tross av dette fortsatte mannen å gå mot en av tjenestepersonene med en økselignende gjenstand i hånden. Tjenestepersonen løsnet da ett skudd som traff mannen i leggen, opplyste Sveinung Andreas Andersen i Sør-Vest politidistrikt.

Mannen ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus med det sykehuset betegner som alvorlige skader.

