Asylsøker erkjenner straffskyld for drap på Tromsøya

Mannen, som opprinnelig er fra Rwanda, var tidligere kjæresten til Linn Olsen Uteng (32). Han er tiltalt for å ha drept henne med kniv i fjor sommer, skriver VG.

Avdødes familie er i rettssalen for å følge saken som skal gå over fem dager i Nord-Troms tingrett i Tromsø.

Tiltalte ringte selv politiet og fortalte om drapet. Halvannen time senere fant de Uteng knivstukket og død i en leilighet på Tromsøya.

Asylsøkeren var i samme bolig. Han ble pågrepet og siktet for drapet, som han senere erkjente i avhør.

Stukket en rekke ganger

I tiltalen skriver aktor, statsadvokat Tor Børge Nordmo, at mannen stakk den 32 år gamle kvinnen en rekke ganger i brystkassen med kniv. Fem av stikkene gikk inn i lungene. Uteng døde etter kort tid. I sitt innledningsforedrag sa aktor at det dreide seg om 21- 22 knivstikk.

De to traff hverandre på et asylmottak i Tromsø der Uteng jobbet. 36-åringen kom til Norge i 2008, men fikk endelig avslag på asylsøknaden i oktober 2010.

Siden har han oppholdt seg ulovlig i Norge, men fordi han oppga feil identitet ved å si at han kom fra Kongo, har det ikke vært mulig å sende ham ut av landet.

Nytt forhold

Da saken startet tirsdag, sa aktor at avdøde hadde innledet et forhold til en ny mann da hun ble drept. Høsten 2015 oppholdt 36-åringen seg i Danmark. Da han kom tilbake i mai året etter, hadde Uteng ifølge Nordmo en ny kjæreste.

– Det kan ha vært en del vansker rundt dette, sa aktor, ifølge VG.

Tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen ville vite om tiltalte og avdøde var kjærester drapsdagen. 36-åringen svarte at det var vanskelig å si.

– På den samme tiden fikk jeg høre at hun hadde vært sammen med en annen fyr, og det ville hun ikke snakke om, og det satte jeg ikke noe pris på, sa han blant annet.

Konfrontasjon

Før drapet skal de ifølge mannen ha snakket om forholdet og hva som skjedde mellom dem. Det endte i en konfrontasjon, skriver Nordlys.

I retten hevdet han at hun ville se telefonen hans og rettet en kniv mot ham. Han forklarte at han rygget i veggen, men dultet tilbake slik at kniven stakk ham i brystet. Deretter slet han med å beskrive detaljene.

– Jeg tror ikke at hun mente å skade meg, sa han.

36-åringen bla kjørt til Universitetssykehuset Nord-Norge der han ble behandlet for to kuttskader i brystet.

(©NTB)