Flere kvinner blir professorer

Kvinneandelen har økt med rundt ett prosentpoeng de siste ti årene og er nå oppe i en andel på 28,8 prosent.

– Vi er selvsagt glade for at kvinneandelen vokser i faglige toppstillinger. Samtidig ser vi at det fortsatt er langt igjen. Det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning, og det bør gjenspeiles også i professor- og dosentstillinger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Av de statlige institusjonene har Høgskolen i Oslo og Akershus og Kunsthøgskolen i Oslo høyest kvinneandel i faglige toppstillinger, begge med 46,2 prosent.

Ikke fornøyd

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er ikke fornøyd med utviklingen. Med dette tempoet vil det være kjønnsbalanse først om 22 år.

– Nå må det iverksettes konkrete planer for å få et mangfoldig og likestilt akademia, og det må jobbes aktivt for en bred rekruttering både blant studenter og ansatte. Vi er ikke tjent med at akademia er dominert av ett kjønn, sier Marianne Andenæs, leder av NSO.

Tilstandsrapporten viser også at stadig flere av dem som starter på et mastergradstudium, fullfører på normert tid. I 2017 er andelen kommet opp i rundt 44 prosent, en framgang på rundt fire prosentpoeng fra dem som startet på en mastergrad i 2013.

En stor andel av studentene trenger likevel fortsatt lengre tid enn tiltenkt for å fullføre studiene. Dette gjelder særlig studenter som tar en bachelorgrad.

– Det er uheldig ettersom det binder ressurser ved institusjonene og er kostbart for den enkelte. Et år ekstra betyr i de fleste tilfeller både et ekstra år med studielån, og et år med tapt arbeidsinntekt, sier Røe Isaksen.

Økning i utveksling

Blant studentene som tok en grad i Norge i 2016, hadde 15,4 prosent vært på utveksling i utlandet. Det er en liten økning fra 2015, da 14,9 prosent av studentene hadde vært utenlands i forbindelse med studiene. Regjeringens mål er at minst 20 prosent innen 2020 skal ha hatt et utenlandsopphold i løpet av sin studietid.

Rapporten viser også at andelen midlertidig ansatte fortsatt er høy, særlig innen undervisnings- og forskningspersonale. I perioden 2007 til 2016 gikk andelen svakt ned med 2,6 prosent, men fra 2015 til 2016 gikk andelen opp fra 17,3 til 17,5 prosent. Det er Røe Isaksen ikke fornøyd med.

– Dette viser at trykket på å få færre ansatte i midlertidige stillinger fortsatt må være høyt Det burde være rom for å ansatte flere fast, avslutter han

