Fire ut og to nye inn i Telenor-styret

Med høstens uenigheter mellom styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke som bakteppe, kan rokeringene i styret tyde på at eierne har valgt å styrke Wærsteds posisjon, mener Karin S. Thorburn, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Styret var uenige i høst og støttet ikke Wærsted da hun ønsket å få Brekke til å gå. Med endringene i styret virker det som om eierne vil styrke Wærsteds rolle, sier Thorburn til Aftenposten.

Anders Skjævestad, leder for Telenors nominasjonskomité, sier til avisen at utskiftningene skyldes at komiteen har ønsket en litt annen kompetansesammensetning.

Grethe Viksaas har vært administrerende direktør for IT-selskapet Basefarm og er for tiden arbeidende styreleder med flere verv. Jørgen Kildahl har vært konserndirektør i Statkraft og har styreverv i Höegh LNG og eSmart Systems.

Styret er dermed redusert fra ti til ni medlemmer: styreleder Gunn Wærsted, Jacob Aqraou, Sally Davis, Jon Erik Reinhardsen, Grethe Viksaas, Jørgen Kildahl og ansattrepresentantene Brit Østby Fredriksen, Åse Selfjord og Harald Stavn. Det siste medlemmet vil bli foreslått i løpet av høsten.

