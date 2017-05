FpU snur om Ap- og LO-anmeldelse

– Vi har etter en nærmere vurdering kommet fram til at sannsynligheten for at saken blir henlagt grunnet manglende rettslig interesse, er stor, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud til ABC Nyheter.

Bakgrunnen for saken var et innlegg fra sentralstyremedlem i FpU, Fredrik Juel Hagen, som i kraftige ordelag kritiserte pengestøtten som LO gir Ap, LOs plass i Aps sentralstyre og løftet fra Støre om å øke fagforeningsfradraget ved en valgseier. Frp-nestor Carl I. Hagen tok replikk og spurte om FpU-representanten nå på egnet måte vil anmelde Ap for korrupsjon.

Istedenfor å anmelde, velger FpU å sendte et åpent brev til LO der de tar til orde for endring av regelverket for partistøtte.

«Den massive pengestøtten som LO gir til Arbeiderpartiet, LOs egen plass i Arbeiderpartiets sentralstyre og løftet fra Støre om å øke fagforeningsfradraget ved en eventuell valgseier er kritikkverdig.» skriver FpU i brevet som ABC Nyheter har fått tilgang til.

«De aller fleste partier i Norge mottar pengestøtte fra ulike organisasjoner eller enkeltpersoner, og dette er det i utgangspunktet ingenting galt med. Gråsonen blir imidlertid hårfint overtrådt når pengestøtten brukes som brekkstang for politisk gjennomslag, og når en betydelig giver får egen plass i partiets sentralstyre», heter det videre.

Fredrik Juel Hagen sier til NTB at de ønsker seg et regelverk for partistøtte der organisasjoner og privatpersoner ikke kan kjøpe seg innflytelse i politiske prosesser og posisjoner i politiske partier, som de etter FpUs oppfatning gjør i dag.

(©NTB)