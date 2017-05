Kongeparet stoppet ikke for å høre barnekor

– Kanskje hørte de noe. Men de hadde ikke vinduet åpent, da, sier Eva Emilie Lipovoj (7) til NRK.

Barnekorene fra Østfold hadde stilt seg opp på Universitetsplassen i Oslo. De hadde håpet at bilen med kongeparet, som var den siste i kortesjen, ville stoppe for å høre dem synge bursdagssangen.

Tålmodig ventet barna i to timer i fem grader og regnvær. Komponist og musiker Kai Robert Johansen fra Sarpsborg har skrevet sangen «Vår Konge og Dronning stor». Han sier til NRK at han hadde fått beskjed om at kongeparet ville stoppe for å høre fremførelsen. Koret fremførte sangen gang på gang mens kortesjen rullet forbi, men ingen av bilene stoppet.

– Det var absolutt verdt det. Tenk å få spille for så mange kongelige! Og de vinket alle sammen. Nå har vi overlevert plata med låten på Slottet, så nå er vi spent på om vi får noe takkebrev, sier Johansen.

Assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen sier det aldri var aktuelt å stoppe kortesjen på vei fra Slottet til Operaen.

– Vi visste at det skulle være noen overraskelser underveis, og derfor gikk kortesjen i 10 kilometer i timen, sier Gjeruldsen.

