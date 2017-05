Nettavisen: Reptiler blir tillatt som kjæledyr i Norge

Totalt kommer myndighetene til å tillate 19 ulike arter, hvorav ni av dem er slanger, sju er øgler og tre er skilpadder, erfarer avisen.

Det skjer etter at Mattilsynet i fjor sendte ut et forslag på høring om endring i regelverket for hold av eksotiske dyr. Endringene i forskriften vil bli kunngjort torsdag, ifølge Nettavisen.

Forbudet mot reptiler i Norge har vært gjeldende fra 1. januar 1977.