Norsk tråler holdes tilbake i Murmansk

Reketråleren Remøy var på vei ut av russisk sone da russiske inspektører kom om bord for rutinekontroll onsdag. Det skal ha blitt oppdaget en formalitetsfeil i dokumenter knyttet til lisensiering av fartøyet, ifølge havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt.

Tråleren ble hentet av russisk kystvakt og lagt for anker i Murmansk.

– Norske fiskeristyresmakter jobber nå med å få frigitt båten igjen, og er klar over at fartøyet har sendt inn korrekt lisenssøknad. Det blir nå jobbet intenst fra norske styresmakter for å få frigitt båten igjen så raskt som mulig, heter det i en pressemelding fra Fiskebåt.

Bagatell

Båten eies av Remøy Havfiske i Fosnavåg i Herøy kommune i Møre og Romsdal.

– Vi håper at saken blir løst raskt, og at norske myndigheter finner en løsning sammen med russiske myndigheter. Vi får god hjelp fra norske fiskerimyndigheter, sier styreleder Olav Remøy i Remøy Havfiske til Nordlys.

– Det er en liten detalj som mangler, eller en definisjon som må avklares mellom russiske og norske myndigheter. Dette burde vært avklart kjapt og enkelt, sier Remøy til NRK.

Han presiserer at tråleren ikke formelt er tatt i arrest, men holdes igjen fram til situasjonen er avklart.

Må vente

Det norske konsulatet i Murmansk har vært i kontakt med tråleren, men har ellers hatt en begrenset rolle i saken.

– Det eneste vi har bistått med er å finne en skipsagent. Slik jeg har forstått kapteinen ombord, venter de på at etterforskningen skal starte. Han har også understreket at behandlingen de har fått av russiske myndigheter er helt adekvat. Så lenge ting fungerer slik de skal, har ikke konsulatet noen annen rolle, sier visekonsul Jørgen Holten Jørgensen.

Båten har vært på rekefiske i russisk sone i Barentshavet, med mannskap på 17 om bord. To av dem er fra Færøyene.

– Vi har vært i kontakt med dem, og de har det greit. Det er overhodet ikke en dramatisk situasjon, men det er jo en belastning, sier styreleder Remøy.

