Støre: Boikott bringer ikke nærmere en politisk løsning

LO-kongressen gikk fredag innfor en internasjonal boikott av Israel, som skal favne både økonomisk, kulturelt og akademisk.

– Det er vedtak jeg er uenig i. Jeg er mot boikott. Jeg tror ikke det bringer oss nærmere de målene vi ønsker, nemlig en politisk løsning på konflikten mellom israelere og palestinere, opprettelsen av en palestinsk stat og fremme av menneskerettigheter, sier Støre til NTB.

Han beskriver signaleffekten som et vedtak fra en norsk arbeidstakerorganisasjon. I et demokrati, må man respektere at ulike stemmer kommer til uttrykk.

– Men jeg kan gjøre det klart at det ikke er Arbeiderpartiets politikk, og det er ikke en politikk som vil bli ført av en regjering jeg har ansvar for, sier han.

