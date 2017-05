Tidligere bedrageridømt kvinne i retten på ny

Hun skal blant annet ha fått låne penger av andre basert på ulike usanne historier om sykdom og operasjoner. Kvinnen er tidligere dømt for mange lignende forhold.

Ved en anledning klarte hun ifølge tiltalen å få med seg fire kaker for til sammen rundt 2.000 kroner fra et konditori i Oslo. Kvinnen avtalte at hun skulle komme tilbake dagen etter for å betale, men dukket ikke opp.

Tiltalen omfatter i alt sju forhold, og både enkeltpersoner, firmaer og et hotell er blant de fornærmede. Bedrageriene er begått i Oslo fra slutten av juni til midten av oktober i 2016. I hvert tilfelle dreier det seg om mindre beløp, til sammen 12.000 kroner.

