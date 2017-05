Kontroll på brann i Bergen sentrum

Politiet i Hordaland meldte om brannen på Twitter like etter klokken 2 natt til søndag. Klokken 4 skriver de at tolv personer er evakuert, og at ingen er skadd eller meldt savnet. Brannen er under kontroll.

– Det pågår slukkearbeid, men vi har begynt å trappe ned på stedet, sier operasjonsleder Arne Samsonsen i politiet i Hordaland til NTB klokken 4. Samsonsen sier til VG at husene anses som tapt, men at det ikke er fare for videre spredning.

Det ble først meldt om 15 personer som var evakuert, men tallet ble senere nedjustert til 12, ifølge operasjonslederen. Han sier at de evakuerte beboerne har fått tilbud om overnatting.

Full fyr

Til NTB sa Samsonsen like etter klokken 2 natt til søndag at det først begynte å brenne i ett hus i Sydnesgaten, før det spredte seg til nabohuset.

Vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland sa at det var stor brannsmitte i området, men brannmannskapene klarte til slutt å isolere brannen.

– Det er en del trebebyggelse i området og nå ser vi røyk komme ut av det tredje huset, sa Hartvigsen til NTB. Senere meldte brannvesenet at de klarte å slukke brannutviklingen i det tredje huset.

Brannmannskaper fra fire stasjoner rykket ut til stedet, i tillegg fikk brannvesenet assistanse fra Askøy brannvesen.

Oversikt

Så langt kan ikke politiet si noe mer om årsaken til brannen.

– Vi vil starte avhør av dem som har kommet ut fra det ene huset, opplyser Johanessen.

– Vi har hatt mer enn nok nå med å koordinere arbeidet med helsevesenet og brannvesenet. I tillegg til slukking drives det sikkerhet og kontroll, fortsetter han.

Ifølge Statens vegvesen ble veien mellom Nøstegaten og Jekteviken stengt på grunn av brannen.

