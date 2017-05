Sikkerhetsdirektør etterlyser politimidler i datakrimkampen

– I Norge har vi veldig liten kapasitet innenfor cyberkriminalitet og bekjempelse av dette. Politiet ønsker å løfte seg betydelig på dette området, men står midt i en reform slik at rammene ikke strekker til, sier CCIS-direktøren ved NTNU i Trondheim til NRK.

Hun etterlyser mer penger, kompetanse og internasjonalt samarbeid for å håndtere digital kriminalitet.

– Vi snakker om et løft på 100 millioner kroner for å få digitalt politi opp på et minimumsnivå. Dette er blitt spilt inn over tid. Nå håper vi at dette angrepet også kan synliggjøre at vi faktisk må investere ikke bare i politi på gata, men politi i det digitale rom, sier Nystrøm.

