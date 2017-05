To bolighus i full fyr i Bergen sentrum

– Det er full fyr i to hus, og vi har evakuert noen mennesker, men det er et ukjent antall så langt, sier operasjonsleder Arne Samsonsen i Vest politidistrikt til NTB. Politiet meldte om brannen på Twitter like etter klokken 2 natt til søndag.

Ifølge Samsonsen begynte det først å brenne i ett hus i Sydnesgaten, før det spredte seg til nabohuset. Vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland sier til NTB at det er et område med stor brannsmitte.

– Det er en del trebebyggelse i området og nå ser vi røyk komme ut av det tredje huset, men vi har mange stasjoner på stedet og vi prøver å begrense skaden mest mulig.

Brannmannskaper fra fire stasjoner er på stedet, i tillegg har brannvesenet fått assistanse fra Askøy brannvesen.

–Vi har ganske bra med mannskap, sier Hartvigsen.

Samsonsen sier politi og ambulansepersonell også er på stedet. Ifølge Vegvesenet er veien mellom Nøstegaten og Jekteviken stengt på grunn av brannen.

(©NTB)