Mann dømt til åtte og et halvt års fengsel for overgrep mot over 70 barn

Dommen på fengsel i åtte og et halvt år er i samsvar med aktoratet påstand. Han må også å betale oppreisning til flere av de fornærmede, ifølge Nordlys.

Til sammen er han dømt for 83 straffbare forhold, melder NRK.

Mannen sto tiltalt for seksuelle overgrep mot 75 fornærmede. Den omfattende tiltalen er på 15 sider og består av 83 poster. I tillegg til fysiske overgrep mot sju fornærmede da de var under 16 år og overgrep mot fire gutter under 14 år, var mannen tiltalt for et stort antall nettbaserte overgrep.

22-åringen erkjente skyld for det aller vesentligste av tiltalen i Nord-Troms tingrett. Han nektet skyld etter to av tiltalepostene og erkjente delvis skyld for ett forhold, skriver Nordlys.