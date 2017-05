Skuespillere får ikke fri på søndager

Siden 1967 har skuespillere ved de faste teatrene hatt fri hver søndag.

Dommen fra Arbeidsretten påpeker at søndagsforestillinger har blitt brukt i begrenset omfang og uten at det gripes inn i kjernen av retten til fri på søndager.

«Flertallet legger derfor til grunn at Det Norske Teatrets praksis med forestillinger på søndager i 2016 ikke var i strid med punkt 3.1.6. Overenskomsten gir skuespilleren et ubetinget krav på en prøve- og spillefri dag, og et krav på at dette fortrinnsvis skal være søndag. Teatrene har tariffmessig adgang til å legge søndagsforestillinger inn i spilleplanen. Tariffpartene har ikke presisert hva som menes med «fortrinnsvis», og grensen må fastsettes på skjønnsmessig grunnlag», heter det blant annet i dommen, ifølge Dagbladet.

Avgjørelsen til Arbeidsretten kan også få betydning for en rekke skuespillere ved andre teaterinstitusjoner i Norge.

