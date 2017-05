Stigende oljepris sendte oljeaksjene opp

Statoil-aksjen var som vanlig mest omsatt og steg 2,13 prosent. Også Subsea 7, Aker BP, PGS og TGS hadde en solid åpning på børsuka, og steg 1,68, 2,47, 2,80 og 2,96 prosent.

Andre aksjer med god framgang var DNB, Norsk Hydro, Orkla og Yara, som steg 0,61, 0,50, 0,86 og 1,88 prosent. Marine Harvest, Telenor og ikke minst Schibsteds A-aksje falt på sin side med 0,74, 0,88 og 5,80 prosent.

Prisen på nordsjøoljen steg mandag med over 2 prosent til 52,10 dollar fatet. Et fat amerikansk lettolje ble i 18-tiden mandag omsatt for 49,15 dollar.

De viktigste europeiske indeksene rørte mindre på seg mandag, men både CAC 40 i Paris, DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 i London, steg, med 0,08, 0,19 og 0,22 prosent.

