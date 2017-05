Kronprinsfamilien hilste på barnetoget utenfor Skaugum

Hele kronprinsfamilien var iført bunader da de vinket ivrig til det passerende barnetoget fra skolene i Asker for 16. gang. Tradisjonen startet med kronprins Olav for over 70 år siden.

Både kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus stemte i begge gangene korpsmusikantene spilte nasjonalsangen, før familien smilende tok imot kranser fra de to blomsterbarna fra Hofstad og Bardåsen barneskole.

Med var også de to hundene Muffins Kråkebolle og Milly Kakao, som for anledningen begge var dandert med 17. mai-sløyfer. Senere onsdag reiser kronprinsfamilien videre til hovedstaden, der hele kongefamilien samles for å vinke fra Slottsbalkongen.

Gråværet og regnet både i hovedstaden og Asker onsdag morgen så ikke ut til å legge noen demper på feiringen, og like før kronprinsfamilien gikk ut på den røde løperen, ble det sågar oppholdsvær.

Storebror Marius Borg Høiby var imidlertid ikke til stede ved årets feiring, ettersom han studerer i USA.

