Aksel Hennie spiller Joshua French i ny film

Selskapet Friland Produksjon har i flere år jobbet med en filmatisering av den dramatiske historien til Joshua French og Tjostolv Moland.

– Av respekt for situasjonen til Joshua French har Friland unnlatt å offentliggjøre prosjektet tidligere, heter det i en pressemelding fra selskapet som sier at trykket og en rekke henvendelser fra norske medier gjør at de nå offentliggjør prosjektet.

Har vært i Sør-Afrika

Ifølge NRK er det Aksel Hennie som skal spille hovedrollen som Joshua French, mens Tobias Santelmann framstiller Tjostolv Moland i filmen som baserer seg på boken «Et mord i Kongo» av Morten Strøksnes.

Hennie skal ha oppholdt seg i Sør-Afrika i flere perioder, men verken Hennie eller hans agent har villet bekrefte at han er med i filmen. Advokat Hans Marius Graasvold, som representerer Joshua French, bekrefter at han har kjent til prosjektet, og sier at det var en av årsakene til at han i sin tid ble engasjert av Moland og French.

Da det i januar 2012 ble kjent at Friland produksjon fikk 150.000 kroner i statsstøtte til å skrive manus til sin Kongo-film, reagerte de to drapsdømtes daværende advokat Morten Furuholmen sterkt på filmplanene og karakteriserte det som «uanstendig og beklagelig» å gi filmstøtte til et fiksjonsprosjekt om saken.

Fiksjonsfortelling

Regissør Marius Holst sier de har valgt å la kjente fakta og et stort researcharbeide danne bakteppet i den dramatiske fortellingen fra virkeligheten.

– Publikum vil bli tatt med på en episk reise der karakterene vil komme i fokus. Dette er en fiksjonsfortelling basert på virkelige hendelser, sier Holst som står bak filmer som "10 kniver i hjertet» og «Kongen av Bastøy».

Nikolaj Frobenius har stått for manus. Filmen har planlagt norgespremiere neste høst.

