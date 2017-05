Mistillit til Trump førte til årets største fall på Oslo Børs

Fallet fra 728,3 til 712,6 poeng er det største prosentvise fallet i år, og det er ifølge E24 sågar det største siden resultatet av brexit-avstemningen ble kjent for elleve måneder siden.

Hele 143 av aksjene på Oslo Børs falt i verdi torsdag, og blant de mest omsatte var det bare Orkla og Golden Ocean som steg. Blant annet falt Subsea 7 med 5 prosent, Statoil med 1,6 prosent og DNB med 2,6 prosent.

– Trump-effekt over

Mye av nedgangen skyldes at Oslo Børs merker konsekvensene av den politiske uroen rundt den amerikanske presidenten Donald Trump.

Det var en New York Times-avsløring tirsdag som utløste uroen i markedet. Ifølge avisen ba presidenten i februar om at den nå sparkede FBI-sjefen James Comey skulle avslutte etterforskningen av den tidligere sikkerhetsrådgiveren Michael Flynns forbindelser til Russland.

– Trump-effekten er over. Markedet har mindre tiltro til Trump, sier meglersjef Thomas Breivik i DNB Markets til Dagens Næringsliv.

Siden Donald Trump ble valgt til USAs president i november, har amerikanske aksjer skutt i været, også omtalt som «Trump-effekten». Men den manglende tiltroen til presidenten vil blant annet gå ut over industriaksjer i USA framover, ettersom det er denne typen aksjer som fikk et oppsving etter valget, mener Breivik.

Sent ute

Uroen ble merket på Wall Street og børsene ute i Europa allerede 17. mai, men ettersom Oslo Børs var stengt på nasjonaldagen ble justeringen ekstra kraftig her i Norge dagen etter.

Børsene i både Asia og Europa fortsatte å falle torsdag. DAX 30-indeksen i Frankfurt gikk ned 0,26 prosent, CAC 40 i Paris gikk ned 0,53 prosent, mens FTSE 100 i London gikk ned 0,89 prosent.

Prisen på nordsjøolje fikk seg også en smell rundt formiddagstider torsdag, men hentet seg inn igjen før stengetid. Et fat nordsjøolje gikk torsdag ettermiddag for 52,44 dollar, 0,72 prosent mer enn da børsen åpnet. Et fat amerikansk lettolje ble i 17-tiden torsdag omsatt for 49,07 dollar.

(©NTB)