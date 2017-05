Biodrivstoff ga utslippskutt

– Reduksjonen er størst i transportsektoren. Det er viktig at vi nå fullfører den ambisiøse opptrappingsplanen for biodrivstoff og viderefører elbilfordelene til minst 2020, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til NTB.

Utslippene utgjorde 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i fjor, viser foreløpige tall fra ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Nedgangen fra året før er på om lag 1 prosent.

Palmeolje

Selv om nordmenn eier flere biler og kjører mer med dem, bidro innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel sterkt til nedgangen i klimagassutslipp fra veitrafikk, som sank 3,6 prosent i 2016. I fjor ble det likevel solgt 4,3 milliarder liter bensin og autodiesel – 119 millioner liter mer enn året før.

Løsningen for å få ned utslippene er å redusere drivstoffbehovet – ikke å lene seg på «regnskogdiesel», mener Naturvernforbundet.

– Dessverre skyldes nedgangen i klimagassutslipp hovedsakelig at nordmenn kjører med palmeolje på tanken. Naturvernforbundet har lenge ment at rask innfasing av biodrivstoff er problematisk, og vi ser konsekvensene av dette nå, sier leder Silje Ask Lundberg.

– Bærekraftig

Venstre måtte tåle mye kritikk i vinter for biodrivstoffsatsingen som partiet har vært en ivrig forkjemper for. Men nestleder Ola Elvestuen har liten sans for argumentene fra Naturvernforbundet.

– Biodrivstoff er nødvendig for å nå norske utslippsmål. Drivstoffet følger bærekraftskriteriene. Egne krav til annen generasjons biodrivstoff vil gjøre at kvaliteten blir stadig bedre. Nå må vi forsterke virkemidlene som gir flere nullutslippskjøretøy på norske veier, sier Elvestuen.

Helgesen sier norske bilister ikke har grunn til å føle dårlig samvittighet når de fyller biodrivstoff på tanken.

– Men det hjelper om bilistene stiller krav om at bensinforhandlerne forsyner dem med bærekraftig biodrivstoff, sier klimaministeren. Han tror biodrivstoff er et overgangsfenomen i personbiltrafikken, som han forventer snart vil bli dominert av biler som går på elektrisitet og hydrogen.

– Museskritt

Utslippene fra olje- og gassektoren gikk også ned i fjor sammenlignet med 2015. Denne nedgangen er på 1,6 prosent, skriver SSB.

Lavere norske utslipp til tross, Natur og Ungdom er ikke imponert.

– Dette er museskritt. Sammenlignet med våre naboland er det som om norske politikere ikke løfter en finger for å møte menneskehetens største utfordring, sier Natur og Ungdom-leder Ingrid Skjoldvær.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) la fram et forslag til klimalov i slutten av mars, der regjeringen vil lovfeste Norges klimamål for 2030 og 2050. Ifølge lovforslaget skal Norge innen 2030 bidra til utslippskutt tilsvarende 40 prosent av de norske utslippene.

(©NTB)