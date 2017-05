De Grønne vil ha Erna og Jonas med på jobbdugnad

– Derfor utfordrer vi her og nå Erna og Jonas til å sammen med oss å skape 10.000 nye, grønne arbeidsplasser hvert eneste år de neste 20 årene. Vi må starte nå, sa De Grønnes nasjonale talsperson Une Bastholm i sin landsmøtetale fredag.

– Men er det mulig? Er ikke det fryktelig urealistisk? Er det ikke veldig uansvarlig, spurte Batsholm og besvarte sine egne spørsmål: - Vi har ikke noe valg: 200.000 oljeavhengige arbeidsplasser må erstattes,.

Nye næringer

Bastholm viste til at Norge mistet over 40.000 oljejobber allerede i 2015.

– Ikke på grunn av noe ondt grønt komplott mot oljevirksomheten, men fordi oljepolitikken undergraver seg selv. Norge har basert økonomien vår på å eksportere et produkt som verden vil etterspørre stadig mindre av, sa hun.

Bastholm la også fram en liste over nye arbeidsplasser i Norge:

• Potensial for titusenvis av arbeidsplasser i matproduksjon og skog.

• 15.000 arbeidsplasser innen skipsfart og fiske.

• 14.000 nye arbeidsplasser innen energieffektivisering av alle bygg i Norge.

• 50.000 i en sirkulærøkonomi, hvor det kommer nye jobber innen resirkulering, gjenvinning, reparasjon, gjenbruk, leasing og utlån.

– Vi tør å banne i oljekatedralen og si: Det må ta slutt, sa Hansson.

Nei til Frp

De Grønne har et mål om å bryte sperregrensen på 4 prosent i høstens stortingsvalg. Partiet insisterer på sin blokkuavhengighet og vil gjerne samarbeide med hvem som helst – unntatt Frp.

– Nå har vi hatt fire år med en regjering der statsråder brenner aviser de ikke liker, sa Hansson, som fikk bifall fra Bastholm.

– Derfor sier vi tydelig nei til en regjering med Frp i. Vi sier nei til å bare tenke på oss selv, nei til å ødelegge jorda for dem som kommer etter oss, sa hun.

– Hovedskillet i vår tid går ikke lenger mellom rødt og blått, men mellom grønt og grått, slo Bastholm fast.

Gjennombrudd

MDG fikk et stort nasjonalt gjennombrudd da Hansson ble valgt inn på Stortinget i 2013. Etter lokalvalget i 2015 er partiet representert i en rekke kommuner og fylker, og i Oslo styrer De Grønne sammen med Ap og SV.

De to frontfigurene la i sin tale vekt på hva partiet har fått til med sin ene representant, Hansson, på Stortinget. Hansson understreket at MDGs forslag gjerne blir nedstemt, for så å bli plukket av andre partier, utvannet og så vedtatt.

– Nå får Norge en klimalov som slår fast at Norge innen 2050 skal være et lavutslippssamfunn med 80–95 prosent lavere utslipp enn i 1990, sa Hansson.

