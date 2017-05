Politiet rykket ut til masseslagsmål på Tøyen og Furuset

Fredag kveld skrev politiet i Oslo på Twitter at de hadde fått melding om at mellom 10 og 15 personer slåss på Tøyen. Operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt sier til NTB at vitner beskrev det som flere gjenger, og politiet fikk melding om at det lå noen personer på bakken og ble sparket.

Flere av gjerningspersonene skal ha vært sett med kniver og macheter. Ifølge vitner var personene trolig av utenlandsk opprinnelse. Jøkling sier at da politiet ankom stedet, løp folk i alle retninger.

– Fire personer er skadd. De ble undersøkt av helsepersonell på stedet. En av dem burde nok vært kjørt til legevakt, men ingen av dem ønsket å være med, så de er dimittert av helsevesenet, sier Jøkling.

Bevæpnet patrulje

– Vi snakker med dem for å finne bakgrunn og finne ut hva det er som har skjedd. Vi jobber også med å snakke med vitner og innhente video, fortsetter operasjonslederen.

Politiet leter fortsatt etter mulig involverte, og de valgte å bevæpne patruljene.

Mye tyder på at det dreier seg om et oppgjør i et ungdomsmiljø, sier innsatsleder Erling Holstad til Aftenposten.

Jøkling sier til NTB at de har fått meldt inn personalia på noen av de involverte, og at det dreier seg om personer opp i 20-30-års alderen. Han legger til at de ikke har kontroll på de fleste av personene som har vært involvert.

Ved nitiden fredag kveld skriver politiet på Twitter at det trolig var et avtalt slagsmål.

– Dette er personer som er kjent for politiet fra tidligere, skriver politiet.

Balltrær

Klokka 21.12 meldte politiet i Oslo om nok et masseslagsmål, denne gang på Furuset skole. Ifølge politiet sloss 20 personer, og det ble blant annet brukt balltrær.

Nødetatene rykket ut, og ti minutter senere skriver politiet at de er i kontakt med flere personer som er skadd. De skadde undersøkes av helsepersonell, mens politiet søker etter gjerningspersoner.

– En person har bruddskader i ansiktet og ivaretas av helse, skriver politiet.

Gjerningspersonene beskrives som mindreårige og av utenlandsk opprinnelse.

