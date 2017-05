Redningsmannskaper søker etter personer etter at båt gikk på land

– Vi er rimelig sikre på at de to som var ombord i båten befinner seg på land. Vi er bekymret for at de kan være skadd eller i sjokk, sier Owe Frøland, redningsleder ved Hovedredningssentralen, til Bergens Tidende.

Båten har gått på land på Stord-siden av Langenuen mellom Stord og Tysnes, ifølge avisa.

Mannskap på en forbipasserende båt varslet Hovedredningssentralen om den havarerte båten klokka 6.17 søndag morgen. Et SeaKing-helikopter fra Sola søkte etter mennesker i sjøen.

Mannskap fra Hovedredningssentralen kom seg om bord i den havarerte båten, og registrerte at motoren fortsatt var varm. De er dermed rimelig sikre på at ulykken må ha skjedd like før klokka seks, sier Frøland.

Politiet på Haugesund er koblet inn i saken. Ifølge Frøland er de gjennom etterretning blitt klar over at det var to personer om bord i båten, og at disse har gått i land. Båten skal ha gått på land med stor fart.

Frøland sier at det nå planlegges et søk på land.

