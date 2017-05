Tre menn skadd i frontkollisjon på E6

Ulykken skjedde like før Nordbytunnelen natt til søndag. Det satt to personer i den ene bilen og fire i den andre. Politiet opplyste etter ulykken at tre menn i begynnelsen av 20-årene var kritisk skadd og brakt til Ullevål sykehus.

Ved 8-tiden søndag sier politiet at slik det framstår, så er ikke tilstanden livstruende for de skadde. Operasjonsleder Lisbeth Mjøsund i Øst politidistrikt sier til NTB at det er mulig at tilstanden er alvorlig for noen av dem.

Ulykken skjedde rundt klokka 1.50. Politiet tror at en av bilene har snudd på E6 for å komme seg opp på en utkjøringsrampe, og at den deretter har kollidert med en bil som kom imot.

Føreren av bilen som snudde er pågrepet og siktet for promillekjøring og uaktsomhet i trafikken. Han hadde én passasjer i bilen, og de kom begge to fra ulykken uten alvorlige skader.

Én av passasjerene i den andre bilen ble lettere skadd. Statens vegvesens ulykkeskommisjon ble sendt ut til stedet.

Operasjonsleder Mjøsund sier tidlig søndag at det er tatt noen vitneavhør på stedet. Den pågrepne sitter i arrest i påvente av avhør søndag formiddag.

E6 ved Nordbytunnelen ble stengt i begge retninger etter ulykken. Litt over klokka tre meldte politiet at veien ble gjenåpnet i nordgående retning. Klokka 7.08 skriver Vegtrafikksentralen at veien også er åpnet for normal trafikk i retning Moss.

