Bhattis anke avvist – fengslet i fire uker

Bhatti varetektsfengsles dermed i fire uker med brev- og besøksforbud.

Bhatti ble pågrepet sent onsdag 16. mai, siktet for ulovlig befatning med våpen. Han mener at pågripelsen var politisk begrunnet, og har avvist at han har noe som helst med saken å gjøre.

Men lagmannsretten er enig med Oslo tingrett og mener det både foreligger skjellig grunn til mistanke mot Bhatti og fare for bevisforspillelse.

Politiadvokat Anne Cathrine Aga opplyser at saken startet forrige lørdag da politiet fant flere våpen et sted i Oslo.

– Navnet til Bhatti kom raskt inn i saken, og tirsdag var etterforskningen kommet så langt at vi mente det både forelå skjellig grunn til mistanke og fare for bevisforspillelse, opplyser politiadvokaten.

To andre personer har vært pågrepet i saken – én av dem er varetektsfengslet.

