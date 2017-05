VG: Regjeringen åpner for å forlenge Afghanistan-bidrag

– Vi hadde et håp om å forlate Afghanistan, men nå får vi kanskje et lengre opphold der enn det vi hadde tenkt. For NATOs del snakkes det om 2-3.000 flere soldater totalt, sier Solberg til VG.

Norge har for tiden rundt 50 soldater i Afghanistan, der de lærer opp og kjemper side om side med afghanske styrker.

Mandatet til det norske bidraget går ut 2017, og Forsvarsdepartementet opplyste tidligere i måneden at Norge ikke hadde mottatt noen formell forespørsel om å forlenge dette eller bidra med flere soldater.

Ifølge VG er imidlertid Norge under press fra NATO om å sende en større kontingent soldater, ettersom afghanske sikkerhetsstyrker har vist seg ute av stand til å nedkjempe Taliban på egen hånd.

NATO har for tiden 13.000 soldater i Afghanistan, 8.400 av dem amerikanske.

Norge har siden 2001 brukt over 20 milliarder kroner på bistand og militær innsats i landet, og over 9.000 nordmenn har tjenestegjort der siden 2002. Ti norske soldater har mistet livet.

Et regjeringsoppnevnt granskingsutvalg felte i juni i fjor en nedslående dom og konkluderte med at Norge hadde fått lite igjen for den mangeårige og kostbare militære og sivile innsatsen i Afghanistan.

Det eneste Norge virkelig lyktes med, var å vise seg som en god alliert med USA og NATO, konkluderte utvalget, som også undret seg over hvor lite debatt det hadde vært om den norske Afghanistan-innsatsen.

