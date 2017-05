Blindern-vekter dømt til fire måneders fengsel

Halve dommen er gjort betinget fordi saken har tatt så lang tid, skriver Uniforum.

Aktor la i Oslo tingrett ned påstand om fire måneders fengsel for vekteren som sto tiltalt for falsk anmeldelse og trusler etter en politiaksjon ved universitetet i august 2015. Politiet måtte sperre av store deler av universitetsområdet på Blindern og tømme det for folk som følge av vekterens handlinger.

Aktor Kari Kirkhorn konkluderte i sin prosedyre med at hele opptrinnet var planlagt på forhånd, og at tiltalte hadde ment å iscenesette en trussel, skriver Universitas.

Den 36 år gamle vekteren fra Litauen skal ha plassert ut en bombelignende gjenstand, skutt seg selv med en startpistol og varslet politiet om at andre hadde skutt ham.

– Dette er en svært alvorlig sak. Alle politiressurser i Oslo var ute i arbeid denne natten. De jobbet ut ifra at det var et drapsforsøk og en bombetrussel. Så var alt bare oppspinn fra tiltaltes side. Og han erkjente dette først da han skjønte at det ikke var noen vei tilbake, hevdet aktoren.

Forsvarer Trygve Staff hevdet at det hele var et forsøk på å dekke over et uheldig vådeskudd og la ned påstand om 45 til 60 dagers fengsel for den tidligere vekteren.

