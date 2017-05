Evry bekrefter planer om børsnotering

Selskapet skal i forbindelse med børsnoteringen hente 3 milliarder kroner. Hovedaksjonæren Lyngen BidCo AS skal gjøre et nedsalg for å sikre likviditet i aksjen, men vil forbli en betydelig aksjeeier etter nedsalget, opplyser selskapet, som er et av de største innenfor IT i Norden.

Evry har hovedkontor i Oslo og om lag 8.200 ansatte. Selskapet hadde en omsetning på 12,2 milliarder kroner i 2016.

(©NTB)