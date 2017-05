Lotteritilsynet vinner fram mot utenlandske pengespill

De fleste utenlandske spillselskaper omgår forbudet mot betalingsformidling ved å bruke løsninger der transaksjonene går via en betalingsformidler, skriver Aftenposten.

– Betalingsforbudet er dømt til å mislykkes, mener PR-sjef Peter Alling i Kindred Group, som står bak merkenavnet Unibet.

Norske myndigheter har den siste tiden fått med seg tre internasjonale betalingsformidlere. De har bekreftet skriftlig til tilsynet at de stopper transaksjoner til og fra norske spillere.

Disse selskapene sto for rundt 300 millioner kroner av denne type transaksjoner i januar og februar i år – eller rundt 65 prosent.

– Vi er veldig fornøyde med at betalingsformidlerne er innforstått med at å formidle penger til nordmenn til og fra utenlandske spillselskap er i strid med norsk lov, og derfor har iverksatt tiltak for å stoppe dette, sier avdelingsdirektør Linda Vøllestad Westbye i Lotteritilsynet.

Forbudet mot å formidle penger mellom pengespillselskapene og norske bank- og finansinstitusjoner har eksistert siden 2010.

Hittil har det imidlertid forbudet hatt liten effekt. Årsaken er at spillselskapene har benyttet en tredjepart, såkalte betalingsformidlere. Dette gjør det vanskelig for norske banker å oppdage hvem pengene formidles til eller fra.

