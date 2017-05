Politiet mener de tiltalte samarbeidet om drapet i Søndre Land

Drapet skjedde i Totjernvegen på Veståsen i Søndre Land i 1-tiden natt til lørdag 3. september i fjor. Politiet har etter ordre fra Riksadvokaten tiltalt de tre som har vært siktet for drap eller medvirkning til drap, en 44 år gammel kvinne, hennes 20 år gamle sønn og hennes 36 år gamle ekskjæreste.

I tiltalebeslutningen gir statsadvokat Thorbjørn Klundseter en detaljert beskrivelse av hvordan politiet mener drapet skjedde.

Politiet mener 20-åringen først la 49-åringen i bakken, og at offeret deretter ble holdt fast, hvorpå kvinnen knivstakk ham i den ene hånden. Deretter ble Bakken knivstukket tre eller fire ganger i overkroppen av 36-åringen, før 49-åringen først ble sparket i hodet og deretter knivstukket av 36-åringen i halsen. Til slutt mener politiet at Bakken ble dratt ut i grøftekanten hvor de tiltalte helte bensin over ham og tente på.

Uenighet om faktum

Klundseter ønsker ikke å si noe om mulig motiv for det grufulle drapet.

– Men det er en situasjon hvor 20-åringen og den 44 år gamle kvinnen ikke erkjenner straffskyld, mens 36-åringen erkjenner sine handlinger. Det er derfor også uenighet om faktum i saken, sier Klundseter til NTB.

– Vi har tatt ut tiltale på at drapet har skjedd i samvirke mellom flere. Alle de tre bekrefter at de har vært der, men to av dem erkjenner altså ikke straffskyld, sier statsadvokaten.

De tre siktede ble avhørt siste gang i slutten av april, en ukes tid før det siste fengslingsmøtet i Gjøvik tingrett 4. mai. Der ble alle tre ble varetektsfengslet i åtte nye uker. Politiet har ikke lagt opp til nye avhør før rettssaken starter i Gjøvik tingrett 19. juni. Det er satt av to uker til saken.

Planlagt

Politiet har gjennomført både åstedsbefaring og rekonstruksjon på drapsstedet med 36-åringen, som de anser som hovedmannen. Ettersom Bakken ble kjørt langt til skogs og de tiltalte dessuten hadde med seg bensin, mener Klundseter at drapet framstår som planlagt.

– Svaret er ja. Men i den nye straffeloven hører ikke dette lenger til skyldspørsmålet, derfor er det ikke med i tiltalen, sier Klundseter til Oppland Arbeiderblad.

36-åringen erkjente straffskyld for medvirkning til drapet allerede i januar. Alle de tre tiltalte ble pågrepet i midten av november etter to måneders etterforskning.

– Min klient har jo tilstått, og etter hva jeg kan se ligger grunnlaget i tiltalen svært tett opp mot det han har forklart seg om og erkjent, sier 36-åringens forsvarer, advokat Per Espen Eid til avisen.

Levde da han ble tent på

I fengslingskjennelsen fra slutten av april karakteriserer Gjøvik tingrett drapet som meget brutalt. Her framgår det også at Nils Olav Bakken fortsatt levde da han ble satt fyr på av gjerningspersonene.

Per Espen Eid sier det kan få betydning for straffutmålingen hvorvidt 36-åringen visste at Bakken fortsatt levde da han dynket ham i bensin og tente på ham.

– Det gjorde han ikke: han trodde Bakken var død allerede, sier Eid.

Både kvinnen og hennes sønn har avgitt forklaringer som knytter dem til drapet. 20-åringen er fortvilet over situasjonen, sier hans forsvarer, advokat Jacob S. Ringsrød.

– Han erkjenner ikke straffskyld og synes det hele er en tragedie, sier Ringsrød til NTB.

