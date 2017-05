Barnehagestreiken i Bergen trappes opp

Ifølge NRK er det Valen, Bjerknes, Domkirken, Laksevåg, Landås og Ramstad-barnehagene som blir berørt av opptrappingen. Totalt vil da 359 arbeidstakere være tatt ut i streik i alle forbundene.

Ifølge Bergens Tidende betyr dette at ytterligere fire barnehager blir stengt, noe som gjør at totalt 13 av Akasias 20 barnehager er stengt fra og med mandag.

Spesielt trist er dette for barna som skal begynne på skolen til høsten, og dermed ikke får en skikkelig avslutning på barnehagetiden. Frykten er at streiken skal vare til over sommeren.

Begge parter har varslet at de ønsker å få til en barnehageavslutning før sommeren, men ingen av dem ønsker å ta initiativet. Arbeidsgiverforeningen Spekter opplyser at de mandag la fram flere forslag til løsninger på konflikten, som de ikke hadde fått noen tilbakemelding på.

Fagforbundene ønsker på sin side at arbeidsgiverne skal søke om dispensasjon fra streiken, ettersom de tilsynelatende er langt unna å komme til en endelig løsning.

–Brevet fra Spekter, Akasias arbeidsgiverforening, inneholdt ingen forslag til løsning, slik vi ser det. Hvis Spekter er klar til å snakke om livsvarig pensjon som er like god for kvinner og menn, slik de ansatte i Akasia hadde før, er vi beredt til å møte dem, sier forhandlingslederne i de fire involverte fagforbundene.

