Voldtektsdømt mann må fem og et halvt år i fengsel

Ifølge tiltalen ble den 42 år gamle kvinnen, som var mannens kjæreste, voldtatt tre ganger natt til lørdag 17. september i en av Bergens nabokommuner. Kvinnen ble utsatt for det som beskrives som massiv vold før og mellom voldtektene. Først på morgenkvisten klarte hun å rømme over til en nabo som kontaktet politiet som rykket ut og pågrep mannen.

Retten la i skjerpende retning vekt på at mannen er dømt flere ganger tidligere, blant annet for vold. I tillegg ble voldtektene han nå er dømt for gjort i prøvetiden etter en annen dom.

Fengselsstraffen var i tråd med aktors påstand. I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale 180.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen.

(©NTB)