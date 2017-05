Politi skjøt i gulvet på Dovre lensmannskontor

Episoden skjedde på ettermiddagen, da en patrulje hadde kommet tilbake til lensmannskontoret. Våpenet hadde ligget i bilen som såkalt framskutt lagring og skulle flyttes fra bilen til våpenrommet i lokalet, skriver Oppland Arbeiderblad.

«Før våpenet skulle legges i tildelt hylle på våpenrommet ble det tatt et avtrekk mot sikker sone. Det var da skuddet gikk av», heter det i rapporten fra Innlandet politidistrikt til Politidirektoratet.

Ingen personer kom til skade, men skuddet førte til skader på betonggulvet. Polititjenestepersonen var alene i våpenrommet da skuddet gikk av.

Det utilsiktede skuddet ble først kjent for Politidirektoratet da politidistriktet sendte sin faste rapport om generell våpenbruk en måned etter hendelsen.

– Vi beklager at Justisdepartementet ikke er blitt orientert om hendelsen tidligere, skriver seniorrådgiver Kristin Hellesø-Knutsen i Politidirektoratet i en epost til departementet i slutten av april.

Det har vært flere episoder der politiet har avfyrt vådeskudd. I januar ble en politimann i Sør-Vest politidistrikt alvorlig skadd etter å ha blitt truffet av et vådeskudd under skytetrening i Sandnes kommune. Det var politimannen som selv avfyrte skuddet som traff ham i leggen.

I februar gikk et skudd av i garasjen på Kristiansand politistasjon da en politibetjent skulle fjerne våpenet sitt fra bilen etter et oppdrag med framskutt lagring. I april ble et vådeskudd avfyrt med en maskinpistol i garasjen på Stjørdal lensmannskontor. Ingen personer ble skadd i de to hendelsene.

(©NTB)