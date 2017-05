Politidirektøren inn på teppet til justisministeren

Statsråden reagerer særlig på Humlegårds utsagn om «eksepsjonelt lav måloppnåelse» i reformen, skriver VG.

– Her prøver man å skape uklarheter om hvem som styrer skuta. La det være helt klart hvem som styrer denne skuta. Det er jeg, sier Amundsen.

Bakgrunnen for møtet er avisas oppslag om maktkamp mellom Politidirektoratet (POD) og resten av justis-Norge. Det endte med at direktoratet besluttet å legge ned den eneste samlokaliserte nødmeldingssentralen i Norge.

Humlegård har omtalt politikernes ambisjoner for reformen – og samlokalisering av nødetatene – som «olympiske leker». Videre har han uttalt at det «er helt i det blå» når man vil få dette på plass og at man har hatt en «eksepsjonelt lav måloppnåelse» for samlokalisering av de tre nødetatene.

– Da saken gikk i Stortinget, var det en målsetting om å få det til innen tre år, men daværende justisminister Anders Anundsen uttalte den gang at det var uklart om dette var realistisk. Når man setter det i perspektiv, synes jeg det er vanskelig å si at det er eksepsjonell lav måloppnåelse, sier justisministeren.

Men Humlegårds karakteristikker var likevel av en sånn karakter at politidirektøren måtte møte personlig.

– Det som jeg måtte mene om disse ytringer, har jeg tatt direkte med politidirektøren i et møte. Jeg tror ikke han oppfattet sine uttalelser som manglende respekt for politisk ledelse. Jeg har et godt samarbeid med POD. Om jeg hadde opplevd meg motarbeidet, så ville jeg gjort noe med det. Det kan ikke en statsråd akseptere, sier justisminister Per-Willy Amundsen.

(©NTB)