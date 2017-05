Foreldrepar tiltalt for grov mishandling av sine fire barn

Ifølge tiltalen skal mishandlingen av det minste barnet ha startet kort tid etter at det ble født. Gjerningsbeskrivelsen er i det store den samme for alle de fire søsknene, også når det gjelder tidsperioden mishandlingen skal ha pågått.

Saken starter i Oslo tingrett tirsdag. Retten har satt av fire dager til å behandle den.

«Volden har blant annet bestått i spark, slag med hånd og slag med gjenstander som ledning, lader og belte», står det i gjerningsbeskrivelsen. Ett av barna skal i tillegg ha blitt sperret inne og utsatt for nedsettende bemerkninger av foreldrene.

Foreldreparet på 51 og 43 år stilles begge ansvarlig for mishandlingen, og det defineres ikke noen klar rollefordeling dem imellom. I tiltalen heter det at mishandlingen var grov, fordi den har pågått over lang tid.

Barna – to gutter og to jenter – var i alderen 0 til 9 år da den angivelige mishandlingen pågikk.

