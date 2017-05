Kriminalomsorgen inviterer fanger med skoleferie til Nederland

Tilbudet om å ta et opphold i Nederland i skoleferien går fram i et nytt skriv fra Kriminalomsorgen, ifølge VG. Innsatte som studerer, er normalt ikke i målgruppen for overføring til det som omtales som luksusfengselet Norgerhaven i Nederland, nettopp fordi de er opptatt med studier. Men utdannelsesløpet i fengslene følger skoleruten, hvilket betyr flere uker fri midt på sommeren.

– Dette vil være aktuelt for innsatte som av ulike grunner ikke kan overføres til Norgerhaven uten samtykke. For eksempel på grunn av at de følger undervisning, men har åpning for overføring for en kortere periode, som i forbindelse med skolens sommerferie, skriver daværende assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie.

Målet er å øke antall innsatte i Norgerhaven, blant annet for å frigjøre plasser i Norge for nedstengning og oppussing i løpet av sommermånedene, heter det i brevet.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener leie av Norgerhaven har fungert etter intensjonene, som er å redusere soningskøen. Men han misliker at opphold i Nederland fremstilles som sommerferie.

– Dette er helt ukjent for meg. Umiddelbart fremstår det ikke som en god fremgangsmåte dersom det er egnet til å skape inntrykk av at Norgerhaven er en sommerferie-leir. Soning skal ikke være sommerferie, sier han.

