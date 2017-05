Politi, brannvesen og vektere angrepet av steinkastende ungdom i Oslo

Tre gutter, én på 17 og to på 18 år, ble natt til søndag pågrepet etter en omfattende politiaksjon, hvor også politiets helikopter ble satt inn. De er mistenkt for å ha antent søppel og andre gjenstander på gangbrua før Vestli stasjon, før de forsøkte å dumpe en 15 kilos stein på en vekterbil som kom kjørende under brua.

Meldingen kom inn til Oslo politidistrikt ved 2-tiden natt til søndag.

Politiet i Oslo bekrefter overfor NTB søndag formiddag at de ser på hendelsen i sammenheng med en lignende situasjon i bydelen natt til lørdag. Da var det flere episoder med søppel som ble antent. En vekter, politiet og brannvesenet som rykket ut, ble angrepet av steinkastende ungdom.

Kjenninger av politiet

– To av de pågrepne er kjenninger av politiet fra tidligere forhold. Jeg vil ikke spekulere på hva som er motivet for handlingene, men det er påfallende likt modus og ingen tvil om at etterforskerne undersøker om det er en sammenheng mellom dem, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til NTB.

Steinen som ble dumpet ned fra gangbrua ved Vestli stasjon, unngikk så vidt vekterbilens frontrute.

– Det er snakk om et formidabelt skadepotensial. Det var bare flaks at steinen ikke traff frontruten på bilen, sier Engeseth.

Tente på søppelkasser

Klokken 01.30 natt til søndag fikk politiet meldinger om at søppelkasser var satt i brann på Stovner-senteret i Oslo. Da de ankom stedet, var det rundt 15 ungdommer der.

– Det var ganske amper stemning, og flere av disse hadde en oppførsel vi ikke synes er akseptabel. Det var ikke fysisk, men gikk på det verbale. Ungdommene er bortvist fra stedet, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet antar at det er snakk om de samme ungdommene som senere på natten kastet stein på Vestli.

