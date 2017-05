Barnehageansatt erkjenner ett overgrep – er siktet for to

Politiet på Romerike mener det er skjellig grunn til å mistenke mannen for å ha forgrepet seg på to av barna i barnehagen der han arbeidet og har fått delvis medhold av tingretten.

– Opplysningen om at det skal ha dreie seg om overgrep på to barn er ukjent for oss og må være noe som er kommet fram etter fengslingsmøtet, sier mannens forsvarer, advokat Dag Svensson, til NTB.

Mannen ble pågrepet onsdag 24. mai og varetektsfengslet fredag 26. mai. Han har erkjent deler av siktelsen, å ha begått overgrep på et barn og besittelsen av beslaget. Han godtok politiets krav om fire ukers varetekt med brev- og besøkskontroll, og fengslingsmøtet ble derfor avgjort som kontorforretning.

Barn med språk

– Vi har hatt flere lange avhør med den siktede, men jeg vil ikke gå inn hvordan han er i avhørene, svarer politiadvokat Kristine Kiær på spørsmål om mannen er samarbeidsvillig i etterforskningen.

Politiadvokaten sier at det så langt ikke er avdekket opplysninger om at den siktede har forgrepet seg på flere barn, men hun vil ikke utelukke at det kan skje. I begynnelsen av mai ble foreldrene i den aktuelle barnehagen bedt om å gjennomføre en samtale med sine egne barn og melde inn utfallet av denne til politiet. Responsen fra foreldrene har vært god.

– Vi vet at foreldre har vært urolige over at det kan ha vært barn uten språk som har vært utsatt for overgrep, men det kan vi tilbakevise. Dette er barn som har en språkkompetanse, sier Kiær.

Grovt materiale

Politiet har etterforsket saken siden begynnelsen av mai. I forbindelse med gjennomgang av beslag hos den siktede, ble det avdekket at han skal ha vært i besittelse av overgrepsmateriale. Omfanget av dette materialet er ikke foreløpig endelig kartlagt.

– Vi undersøker de ulike maskinene i beslaget nå. Det som hittil er funnet, kan beskrives som grove seksuelle overgrep på barn, sier politiadvokat Kristine Kiær til NTB.

Politiet mottok anmeldelsen fra kommunen i begynnelsen av mai og innledet straks etterforskning. Mannen ble pågrepet, men politiet fant den gang ikke grunnlag for å fremstille ham for varetektsfengsling.

– Vi har foretatt en rekke avhør av både voksne og barn, og vi fortsetter med nye avhør av sentrale vitner i saken. Vi prioriterer gjennomgang av beslaget for å få oversikt over omfanget av overgrepsmaterialet. Vi vil også søke å avklare en identifisering av barna på bildene og filmene, sier politiadvokat Kristine Kiær.

Barnehagen har suspendert den ansatte, som ikke er kjent for politiet fra før.