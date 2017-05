Lundteigen vil ha svar om nødsentralene

Mandag avholder komiteen lukket høring om terrorsikring. Allerede dagen etter blir en annen viktig del av norsk beredskap tema i kontrollkomiteens ordinære møte.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen vil nemlig ta initiativ til at det sendes et brev med skriftlige spørsmål til justisministeren om saken VG har rullet opp de siste dagene. Komitémedlemmer fra flere andre partier sier til NTB at det er naturlig at temaet tas opp.

– Jeg vil ha statsrådens svar på hva som har skjedd. Det er mye å si om Politidirektoratets rolle, men det sentrale for oss er jo hva bestillingen har vært fra statsråden til underliggende etater, sier Lundteigen til NTB.

Overordnet reises det spørsmål om Politidirektoratet har trenert eller aktivt motarbeidet Stortingets vedtak fra 2015 om å samlokalisere nødetatenes alarmsentraler.

Konkret vil Lundteigen vite mer om hva som lå bak beslutningen om å legge ned alarmsentralen i Drammen, som har hatt samlokalisering siden 2010, og i stedet etablere en ny sentral i Tønsberg, uten AMK.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har i intervjuer slått fast at prosessen har vært «god og skikkelig», noe Lundteigen ønsker en grundigere begrunnelse for.

