Oslo Børs starter uka svakt ned

Mest omsatt mandag var Marine Harvest, som falt med 0,3 prosent, Statoil havnet mandag på andreplass med en framgang på marginale 0,1 prosent.

Blant de øvrige store selskapene på hovedindeksen steg Yara International med 1,6 prosent, fulgt av Norsk Hydro med 0,8 prosent. DNB steg med 0,1 prosent, det samme som Orkla.

Børsvinneren på en forsiktig børsdag var elektronikkprodusenten Kitron, som steg med 3,1 prosent, men med lite omsetning. Frontline steg med 1,67 prosent, mens Seadrill var mandagens taper med et kraftig fall på 12,8 prosent.

De toneangivende europeiske aksjeindeksene startet også uken uten de helt store bevegelsene. Mens CAC 40 i Paris falt med 0,1 prosent, steg DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 i London med henholdsvis 0,1 og 0,4 prosent.

Oljeprisen gikk svakt oppover mandag. Et fat nordsjøolje ble omsatt for rundt 52,4 dollar fatet, og et fat amerikansk lettolje for 50,1 dollar.

(©NTB)